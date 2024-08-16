Махмуд Аббас: Палестина высоко ценит помощь Турции

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что в ближайшее время намерен посетить сектор Газа, призвав мировых лидеров и генсека ООН последовать его примеру. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте Турции. Также он выразил благодарность турецкому народу за поддержку и защиту прав палестинцев. #trtнарусском #турция #махмутаббас #палестина #помощь #президент #новости #трт #новостимира