Правительство Судана 15 августа решило открыть главный пограничный пункт Адре на границе с Чадом — через эту границу суданцы получали основную долю гуманитарной помощи. Переход был закрыт в феврале Суданскими вооруженными силами (СВС), которые утверждали, что пункт использовался для перемещения оружия.

Гражданский конфликт в Судане, начавшийся в апреле прошлого года, усиливается, в результате чего все больше людей в стране нуждаются в продовольствии, воде, жилье и медицинской помощи.

Открытие жизненно важного пункта пропуска стало результатом растущих призывов к увеличению ввоза гуманитарной помощи в суданский регион Дарфур, где ранее в июле агентства ООН официально объявили, что область находится «‎на грани голода»‎.

«Условия, близкие к голоду, преобладают» в некоторых частях штата Северный Дарфур в Судане, в том числе в лагере Замзам. Там проживает примерно 500 тыс. человек, перемещенных в результате гражданской войны, согласно отчету Управления продовольственной безопасности (IPC) ООН.

На заседании Совбеза ООН 6 августа США обвинили власти Судана в «ограничении доступа гуманитарных организаций к поставкам через критически важный пункт пропуска Адре». Аналогичным образом Британия заявила, что вооруженные силы «препятствуют доставке помощи в Дарфур, в том числе закрывая пункт пропуска Адре, который считается наиболее прямым маршрутом для доставки помощи в больших масштабах».

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), около 26 млн человек нуждаются в помощи в Судане — это более половины населения страны.

Более 10 млн человек покинули свои дома с тех пор, как в апреле 2023 года разразилась гражданская война. Более половины населения Судана ежедневно сталкивается с острым голодом, отмечает УКГВ.

13 августа ЮНИСЕФ, детское агентство ООН, заявило, что гуманитарный кризис в Судане стал «крупнейшим в мире» для детей — конфликт затронул миллионы суданцев в возрасте до 18 лет.