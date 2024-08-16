В четверг суд Екатеринбурга приговорил гражданку США и России Ксению Карелину к 12 годам лишения свободы за «государственную измену» после того, как она якобы пожертвовала около $50 американской благотворительной организации, помогающей Украине.

Карелина была арестована в январе во время визита в РФ для посещения своей семьи в Екатеринбурге. На прошлой неделе ее адвокат заявил, что она признала себя виновной в обвинениях в государственной измене во время закрытого слушания.

«Суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима», - говорилось в сообщении Свердловского областного суда в четверг.

Карелина, 33-летняя балерина и сотрудница спа-салона в Лос-Анджелесе, обвинялась в том, что пожертвовала около $50 нью-йоркской благотворительной организации «Разом» вскоре после вторжения России на Украину в феврале 2022 года.

Служба безопасности ФСБ России заявила, что деньги были «использованы для закупки тактических медицинских средств, оборудования, оружия и боеприпасов для украинских вооруженных сил».

Организация «Разом», оказывающая гуманитарную помощь и помощь пострадавшим от войны украинцам, призвала американские власти потребовать от России освобождения Карелиной.

В четверг Вашингтон осудил приговор, вынесенный Карелиной.

«Это не что иное, как мстительная жестокость. Речь идет о каких-то $50, потраченных на попытку облегчить страдания народа Украины, и называть это государственной изменой просто нелепо», - заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.