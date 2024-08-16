В Дохе начался второй день непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта. Как передает агентство Reuters, переговоры продолжатся до вечера.

Официальные лица отметили прогресс на встрече, сообщает израильский портал Walla. Согласно американским источникам издания, первый день переговоров при посредничестве США, Египта и Катара завершился «конструктивными дискуссиями». Решение продолжить переговоры во второй день показало, что обе стороны серьезно настроены на достижение соглашения.

Портал Ynet пишет, что премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани якобы поговорил с иранскими лидерами после первого дня переговоров и сообщил им о прогрессе.

Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в неспособности достичь соглашения, но ни одна из сторон не исключила возможности его заключения. Палестинское движение обвинило Тель-Авив в нежелании договариваться и затягивании мирного процесса. Потому ХАМАС решил отказаться от участия в переговорах в Дохе, однако отметил, что после завершения диалогов проведет отдельные переговоры с международными посредниками — Катаром и Египтом.

14 августа источник Reuters в израильской переговорной группе сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху под давлением США пошел на компромисс и допустил значительную свободу действий по нескольким существенным спорам.

Пока наиболее спорные вопросы — дальнейшее присутствие израильских войск в Газе, порядок освобождения заложников и ограничения на свободное передвижение гражданских лиц с юга на север Газы.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил 15 августа, что участники переговоров сосредоточены на сокращении пробелов и реализации рамочного соглашения, которое, по его словам, было «в целом принято» обеими сторонами.

«Оставшиеся препятствия можно преодолеть, и мы должны довести этот процесс до конца. Сегодня многообещающее начало», — подчеркнул Кирби.