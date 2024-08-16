Украинские силы заявили, что приняли капитуляцию самой многочисленной группы российских солдат с начала войны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

По словам источника, знакомого с операцией, подразделение СБУ, действующее в Курской области России, 14 августа взяло в плен 102 российских военнослужащих. Это крупнейшее пленение с начала войны.

Собеседник издания уточнил, что российские солдаты были захвачены в обширном подземном комплексе в приграничной области, у них имелись достаточные запасы боеприпасов и припасов.

Теперь Украина контролирует 1150 кв. км российской территории, включая 82 деревни и города, после вторжения, начавшегося 10 дней назад, отчитался 15 августа главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. Россия отвергает эти цифры, в частности, утверждая, что украинские силы не контролируют даже город Суджа, о захвате которого украинские политики сообщили еще 6-7 августа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не только захватила Суджу, но и создала там военный командный пункт. Сырский уточнил, что пункт будет использоваться для поддержания общественного порядка и обеспечения основных потребностей местного населения.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх 15 августа сообщила, что США «все еще пытаются узнать больше» о целях Украины в ее наступлении на Россию. Днем ранее министр обороны США Ллойд Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Bloomberg отмечает, что Россия начала крупную переброску подразделений из захваченных украинских областей в район Курска, чтобы помочь остановить украинское наступление.

Российские официальные лица уже связались с Украиной по поводу возможного обмена пленными, заявил 14 августа Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека Украины. Он отказался сообщить подробности, в том числе об общем количестве захваченных военнослужащих. Россия не подтвердила данные о количестве плененных солдат.