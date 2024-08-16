Сотни жителей Израиля требуют от Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС

У здания Минобороны Израиля собрались сотни жителей Тель-Авива, требующие проведения досрочных выборов, прекращения огня и заключения соглашения об обмене заключенными между правительством премьер-министра Нетаньяху и палестинским движением ХАМАС. Акции протеста состоялись в четверг, когда израильская группа переговорщиков отправилась в Катар для участия в новом раунде переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками. #trtнарусском #израиль #протесты #нетаньяху #заложники #хамас #новости #трт #новостимира