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Сотни жителей Израиля требуют от Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС
У здания Минобороны Израиля собрались сотни жителей Тель-Авива, требующие проведения досрочных выборов, прекращения огня и заключения соглашения об обмене заключенными между правительством премьер-министра Нетаньяху и палестинским движением ХАМАС. Акции протеста состоялись в четверг, когда израильская группа переговорщиков отправилась в Катар для участия в новом раунде переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками. #trtнарусском #израиль #протесты #нетаньяху #заложники #хамас #новости #трт #новостимира
Сотни жителей Израиля требуют от Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС / Others
16 августа 2024 г.
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