Украина может использовать переданные ей канадские танки и бронемашины на российской территории. Об этом заявила представитель министерства обороны Канады Андре-Анна Пулен. «Канада не накладывает географических ограничений на использование военного оборудования, которое мы передаем Украине», — подчеркнула она в интервью телеканалу CBC.

Канада предоставила Украине восемь танков Leopard 2A4, сотни бронированных машин и несколько гаубиц M-777. Это заявление приобретает особое значение в контексте продолжающихся с 6 августа боев в Курской области России, куда вошли вооруженные силы Украины (ВСУ).

В результате этих событий более 121 000 человек были эвакуированы из Курской области, что составляет примерно десятую часть населения региона. По данным МЧС России, 9500 жителей находятся в пунктах временного размещения в 14 российских регионах. Судьба еще 2000 человек остается неизвестной.

Хотя нет подтверждения использования канадского вооружения в операции на территории Курской области, телеканал CNN зафиксировал пересечение границы с Россией патрульным автомобилем Senator канадского производства.

Пулен отметила, что канадская военная помощь соответствует требованиям Договора о торговле оружием, направленного на уменьшение незаконных поставок оружия и нарушений прав человека.

С начала полномасштабного вторжения России Канада оказывает Украине существенную военную поддержку. ВСУ получили дроны, противотанковые гранатометы и гаубицы. Кроме того, Канада предоставляет Украине гуманитарную и энергетическую помощь.

В июле премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый пакет военной поддержки для Украины на сумму 500 млн канадских долларов. В мае Канада также объявила о выделении более 55 млн долларов на системы ПВО для Украины.