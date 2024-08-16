Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступил на мероприятии по борьбе с антисемитизмом, где подверг критике администрацию Байдена-Харрис за их призывы к прекращению огня в Газе.

Трамп раскритиковал президента США Джо Байдена и Камалу Харрис за их многомесячные призывы к прекращению огня. Это заявление прозвучало вскоре после того, как Трамп сказал, что посоветовал премьер-министру Биньямину Нетаньяху быстро разгромить ХАМАС, потому что «убийства должны прекратиться».

«С самого начала Харрис работала над тем, чтобы связать Израилю руки за спиной, требуя немедленного прекращения огня, постоянно требуя прекращения огня», — заявил Трамп, добавив, что это сыграло бы на руку ХАМАС.

Трамп также подчеркнул свою позицию по отношению к Израилю. «Я окажу Израилю необходимую поддержку для победы, но я хочу, чтобы они победили быстро», — заявил он.

Экс-президент обвинил Харрис в поддержке «ядовитых антисемитов в своей партии». «Камала Харрис является кандидатом от сил, которые хотят уничтожить западную цивилизацию, но в первую очередь Израиль и еврейский народ», — утверждал политик.

Трамп назвал антивоенных протестующих «головорезами, поддерживающими ХАМАС» и «сочувствующими джихаду», пообещав выслать их из страны в случае своего возвращения в Белый дом.

Кандидат в президенты также затронул вопрос о территории Израиля, отметив, что страна выглядит «крошечным пятном на карте по сравнению с другими странами Ближнего Востока», и задался вопросом о возможности «увеличить Израиль».

На мероприятии присутствовала Мириам Адельсон, один из крупнейших доноров Трампа, которая заявила о необходимости поддержки его кандидатуры всеми евреями, заботящимися о безопасности Израиля.

Несмотря на критику в адрес Камалы Харрис, Трамп не упомянул тот факт, что она замужем за евреем, адвокатом Дугласом Эмхоффом.