ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Еще один палестинский ребенок умер от недоедания в Газе
Еще один палестинский ребенок умер в Газе от истощения на фоне израильских атак и масштабной «гуманитарной катастрофы». По данным палестинских властей, в эксклаве от голода и недоедания по меньшей мере погибли 35 палестинцев. #trtнарусском #младенец #газа #жителигазы #зверстваИзраиля #палестина #секторгаза #лагерь #беженцы #израильпорусски #срочныеновости #изаильскиевоенные #кампус #трт #новости #новостимира
Еще один палестинский ребенок умер от недоедания в Газе / Others
16 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us