Еще один палестинский ребенок умер от недоедания в Газе

Еще один палестинский ребенок умер в Газе от истощения на фоне израильских атак и масштабной «гуманитарной катастрофы». По данным палестинских властей, в эксклаве от голода и недоедания по меньшей мере погибли 35 палестинцев. #trtнарусском #младенец #газа #жителигазы #зверстваИзраиля #палестина #секторгаза #лагерь #беженцы #израильпорусски #срочныеновости #изаильскиевоенные #кампус #трт #новости #новостимира