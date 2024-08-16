Агенты ФБР с 13 августа проводят обыски в доме политолога Дмитрия Саймса в США. Сам Саймс утверждает, что не был уведомлен об этих действиях.

ФБР подтвердило, что его сотрудники работают в доме Саймса. Представитель службы сообщила, что ведется расследование, но отказалась от каких-либо дополнительных комментариев. Корреспондент газеты Rappahannock News обнаружил возле дома рулон желтой ленты, которую обычно используют для ограждения места преступления.

По словам соседа Саймса, правоохранительные органы несколько раз приезжали и уезжали с территории поместья. Иногда, как он заметил, они вывозили вещи на грузовиках.

Саймс, комментируя ситуацию для газеты, сообщил, что находится за пределами США и не был уведомлен о проведении обыска.

«Я озадачен и обеспокоен», – сказал он.

Дмитрий Саймс, родившийся в СССР и эмигрировавший в США в 1970-е годы, возглавлял Центр национальных интересов США с 1994 по 2022 год. Он активно участвовал в президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

В настоящее время Саймс ведет шоу на Первом канале. В декабре 2023 года он был удостоен премии правительства России за анализ событий в зоне «специальной военной операции» и других горячих точках планеты.