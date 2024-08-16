Как композитор Евгений Гринько выбирает рояль

Евгений Гринько показал TRT на русском, как он выбирает рояль. Свой старенький он перевез из Москвы в Стамбул два года назад. Как живет российский композитор в эмиграции и какие у него планы, смотрите на нашем YouTube канале. Кстати, а вы знали, что известность к Евгению Гринько пришла 10 лет назад благодаря видео на сольную композицию «Вальс». #trtнарусском #интервью #гринько #пианино