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Как композитор Евгений Гринько выбирает рояль
Евгений Гринько показал TRT на русском, как он выбирает рояль. Свой старенький он перевез из Москвы в Стамбул два года назад. Как живет российский композитор в эмиграции и какие у него планы, смотрите на нашем YouTube канале. Кстати, а вы знали, что известность к Евгению Гринько пришла 10 лет назад благодаря видео на сольную композицию «Вальс». #trtнарусском #интервью #гринько #пианино
Как композитор Евгений Гринько выбирает рояль / Others
16 августа 2024 г.
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