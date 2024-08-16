Евгений Гринько рассказал об истории создания одной из своих известных композиций

Евгений Гринько специально для TRT на русском рассказал историю создания одной из своих известных композиций. Если угадали, пишите в комментарии ее название. Российский композитор живет в Стамбуле 2 года. Как надолго он планирует остаться в Турции — смотрите на нашем YouTube канале. Кстати, а вы знали, что известность к Евгению Гринько пришла 10 лет назад благодаря видео на сольную композицию «Вальс»? #trtнарусском #интервью #гринько #вальс