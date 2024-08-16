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Новое условие для получения визы в Россию
Теперь иностранцы, желающие посетить Россию, должны будут пройти собеседование с «сотрудником уполномоченного органа»
Новое условие для получения визы в Россию
Фото: Reuters / Others
16 августа 2024 г.

Для получения визы в Российскую Федерацию появилось новое требование. Теперь иностранцы обязаны будут пройти собеседование, чтобы подтвердить цели визита и «условия пребывания» в РФ. Об этом сообщается в новом постановлении кабмина.

«В ходе рассмотрения вопроса о выдаче иностранному гражданину визы в целях дополнительной проверки достоверности сведений, подтверждающих цель поездки в Российскую Федерацию и условия пребывания на территории Российской Федерации, сотрудником уполномоченного государственного органа проводится личное собеседование с иностранным гражданином», — гласит документ.

Россия требует оформления виз для граждан большинства европейских стран, США, Канады, Австралии, ряда южноамериканских и африканских стран.

Российские визы не требуются гражданам стран СНГ, Израиля, Кубы и Венесуэлы. Безвизовый режим, но с рядом условий, работает также с Турцией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, Китаем и некоторыми другими странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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