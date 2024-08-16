ПОЛИТИКА
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Соратников Навального внесли в список террористов
Росфинмониторинг добавил Марию Певчих и Киру Ярмыш, сотрудниц Фонда борьбы с коррупцией, в список «экстремистов и террористов». Это привело к блокировке их счетов и активов в России
Соратников Навального внесли в список террористов
Мария Певчих / Фото: Reuters
16 августа 2024 г.

В пятницу Росфинмониторинг включил в список «экстремистов и террористов» Марию Певчих и Киру Ярмыш, сотрудниц Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным. Включение в этот список означает блокировку всех их счетов и активов в России.

Мария Певчих в настоящее время возглавляет Международный фонд борьбы с коррупцией, а Кира Ярмыш, ранее являвшаяся пресс-секретарем Алексея Навального, сейчас работает пресс-секретарем его вдовы Юлии Навальной.

Кроме Певчих и Ярмыш, в реестр «террористов и экстремистов» внесены еще семь человек, связанных с Навальным и его фондом. Среди них — ведущий канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев, продюсер канала «Навальный LIVE» Нина Волохонская, осужденный по делу о подпольных штабах Навального и донатах ФБК Алексей Маляревский, адвокаты Александр Федулов и Ольга Михайлова, а также журналистки Ольга Комлева и Антонина Фаворская.

Адвокаты Навального, Комлева и Фаворская находятся в СИЗО, обвиняемые в содействии «экстремистской организации».

Российские власти ранее признали ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. Любые связи с этими структурами могут привести к уголовному преследованию. Алексей Навальный, основатель ФБК, умер в колонии 16 февраля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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