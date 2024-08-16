ПОЛИТИКА
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7-летняя палестинская девочка срочно нуждается в эвакуации из Газы для лечения
7-летняя палестинская девочка Сила Хусу получила тяжелые ранения в результате авиаудара израильской армии по школе Хадиджа в городе Дейр-эль-Балах 27 июля. #trtнарусском #палестина #девочка #беженцы #удар #геноцид #газа #дети #конфликт #пострадавшие #израиль #медицинскаяпомощь #новости #человечество #страдания #правачеловека #новости #трт #новостимира
7-летняя палестинская девочка срочно нуждается в эвакуации из Газы для лечения / Others
16 августа 2024 г.
Истории
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