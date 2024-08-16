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Украина открывает в российской Судже военную прокуратуру! Курская область сегодня
Украина заявляет о полном контроле над Суджей и создании там военной прокуратуры. Западные СМИ сообщают, что Россия перебросила в Курскую область с оккупированных районов Украины несколько бригад, в каждой из которой около тысячи человек. #trtнарусском #пленные #курскаяобласть #украина #россия #курск #граница #всу #новости #трт #новостимира
Украина открывает в российской Судже военную прокуратуру / Others
16 августа 2024 г.
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