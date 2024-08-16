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ХАМАС: Переговоры не соответствуют обязательствам
Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил, что предоставленная информация о результатах переговоров по прекращению огня в Дохе не соответствует обязательствам, согласованным 2 июля
ХАМАС: Переговоры не соответствуют обязательствам
В Дохе начался второй день непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС / Others
16 августа 2024 г.

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил агентству Reuters, что предоставленная информация о результатах переговоров по прекращению огня в Дохе не соответствует обязательствам, согласованным 2 июля.

Ранее в Дохе начался второй день непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта.

Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в неспособности достичь соглашения, но ни одна из сторон не исключила возможности его заключения. Палестинское движение обвинило Тель-Авив в нежелании договариваться и затягивании мирного процесса.

Потому ХАМАС решил отказаться от участия в переговорах в Дохе, однако отметил, что после завершения диалогов проведет отдельные переговоры с международными посредниками — Катаром и Египтом.

14 августа источник Reuters в израильской переговорной группе сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху под давлением США пошел на компромисс и допустил значительную свободу действий по нескольким существенным спорам.

Пока наиболее спорные вопросы — дальнейшее присутствие израильских войск в Газе, порядок освобождения заложников и ограничения на свободное передвижение гражданских лиц с юга на север Газы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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