В четверг правительство Нигерии начало активные правовые и дипломатические усилия по возвращению трех самолетов из президентского авиапарка, которые были задержаны французским судом. Это произошло в результате спора, связанного с расторжением контракта между штатом Огун и китайской компанией Zhongshan Fucheng Industrial Investment.

Генеральный прокурор Нигерии и министр юстиции Латиф Фагбеми сообщил, что его офис, совместно с офисом Национального советника по безопасности, уже начал процедуры для отмены решения французского суда. Самолеты защищены суверенным иммунитетом, и Нигерия настаивает на неправомерности их задержания.

Эта информация была подтверждена в заявлении Камарудина Огундэле, специального советника президента по коммуникациям и связям с общественностью.

Французский суд санкционировал задержание трех самолетов. Среди них Dassault Falcon 7X, Boeing 737 и Airbus 330. Арест был произведен по требованию компании Zhongshan, чей контракт на управление зоной экспортной переработки был аннулирован правительством штата Огун в 2015 году.

Суд запретил Нигерии перемещать или продавать президентские самолеты. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока компания Zhongshan не получит компенсацию в размере 74,5 млн долларов от штата Огун.