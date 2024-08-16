ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Нигерия пытается вернуть задержанные во Франции самолеты
Нигерия начала правовые и дипломатические действия для возвращения трех президентских самолетов, задержанных по решению французского суда после расторжения контракта между штатом Огун и китайской компанией
Нигерия пытается вернуть задержанные во Франции самолеты
Нигерия / Photo: Reuters
16 августа 2024 г.

В четверг правительство Нигерии начало активные правовые и дипломатические усилия по возвращению трех самолетов из президентского авиапарка, которые были задержаны французским судом. Это произошло в результате спора, связанного с расторжением контракта между штатом Огун и китайской компанией Zhongshan Fucheng Industrial Investment.

Генеральный прокурор Нигерии и министр юстиции Латиф Фагбеми сообщил, что его офис, совместно с офисом Национального советника по безопасности, уже начал процедуры для отмены решения французского суда. Самолеты защищены суверенным иммунитетом, и Нигерия настаивает на неправомерности их задержания.

Эта информация была подтверждена в заявлении Камарудина Огундэле, специального советника президента по коммуникациям и связям с общественностью.

Французский суд санкционировал задержание трех самолетов. Среди них Dassault Falcon 7X, Boeing 737 и Airbus 330. Арест был произведен по требованию компании Zhongshan, чей контракт на управление зоной экспортной переработки был аннулирован правительством штата Огун в 2015 году.

Суд запретил Нигерии перемещать или продавать президентские самолеты. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока компания Zhongshan не получит компенсацию в размере 74,5 млн долларов от штата Огун.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us