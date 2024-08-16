Россия перебросила несколько подразделений, численностью не менее одной тысячи человек каждое, с оккупированных территорий Украины в российскую Курскую область. Эти действия направлены на противостояние наступлению Вооруженных сил Украины, сообщает CNN, ссылаясь на источники, близкие к западной разведке. Однако значительных сил с фронта в Украине Россия пока не выводила.

По информации CNN, Россия имеет сотни тысяч солдат на фронте в Украине, и поэтому переброска нескольких тысяч военных в Курскую область, возможно, не окажет существенного влияния на ситуацию в краткосрочной перспективе. Один из анонимных источников отметил, что пока не наблюдается значительных перемещений войск, и неясно, связано ли это с началом передвижений или с нехваткой ресурсов.

Источник также сообщил, что Россия укрепляет оборону Курской области, в основном, за счет срочников. CNN сообщает, что разведданные указывают на то, что в Курскую область были отправлены войска из Ленинградского военного округа и Калининграда.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил CNN, что Россия перебрасывает ресурсы и подразделения в Курскую область для противостояния украинским действиям. Однако, по его словам, это не означает отказа России от военных операций в Донбассе и Запорожье.

Один из источников подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области «впечатляет с военной точки зрения», но Украина направила туда опытные войска, которые крайне важно сохранить.

Несколько источников CNN также сообщили, что США не разрешают ВСУ использовать американское дальнобойное оружие для ударов по Курской области из-за ограниченного количества ракет ATACMS. По мнению американских военных, их лучше использовать для ударов по целям в аннексированном Крыму.

Украинская армия вошла на территорию Курской области 6 августа, и с тех пор в регионе продолжаются бои. ВСУ заявляет о контроле над десятками населенных пунктов, включая райцентр Суджа.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из Курской области эвакуировано более 120 тыс. человек.