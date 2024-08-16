Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Азербайджан 18-19 августа. По информации Кремля, по итогам визита главы государств примут совместное заявление и подпишут ряд межправительственных документов.

Переговоры будут посвящены дальнейшему развитию российско-азербайджанских отношений в рамках стратегического партнерства и союзничества, а также обсуждению актуальных международных и региональных вопросов.

Последний раз Путин посещал Азербайджан 27 сентября 2018 года. Тогда в рамках рабочего визита в Баку он присутствовал на чемпионате мира по дзюдо, участвовал в пленарном заседании IX российско-азербайджанского межрегионального форума и провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Визит Путина в Баку состоится на фоне ухудшения отношений между Москвой и Ереваном, а также заявлений армянских властей о возможном выходе из ОДКБ.