С 19 августа в Белгородской области РФ закрывается въезд в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов, жителей начнут отселять вместе с их имуществом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале по итогам заседания оперативного штаба.

«В пять населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество. В Краснояружском районе - закрываем временно въезд в село Колотиловка», - написал он.

Украинская армия вошла на территорию Курской области 6 августа, и с тех пор в регионе продолжаются бои. ВСУ заявляет о контроле над десятками населенных пунктов, включая райцентр Суджа.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из Курской области эвакуировано более 120 тыс. человек.

Ранее Украина создала первую военную комендатуру в Курской области - на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом в ходе заседания ставки президенту Украины Владимиру Зеленскому отчитался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Руководителем комендатуры назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

В среду Зеленский анонсировал «при необходимости» создание в Курской области военных комендатур.