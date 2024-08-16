В ответ на заявление министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы отказался передать 3 млрд долларов из турецких банков сыновьям Исмаила Хании, Центр по борьбе с дезинформацией при президенте выпустил опровержение.

Согласно официальному заявлению, такие средства не существуют, а обсуждения на эту тему во время встречи президента Эрдогана с сыновьями Хании не велись.

Исмаил Хания, возглавлявший политическое бюро ХАМАС, был убит в Иране в результате израильского нападения. После его гибели президент Эрдоган встретился с сыновьями Хании — Абдусселямом и Хеммамом, чтобы выразить свои соболезнования. Пресс-служба отметила, что вопрос о средствах в турецких банках на встрече не поднимался.

Турецкие власти призвали не доверять дезинформационным кампаниям, которые Израиль использует для оправдания своих действий в Палестине.

Министерство иностранных дел Турции также выступило с жестким заявлением, назвав пост Исраэля Каца в социальных сетях клеветой, направленной на распространение дезинформации. В ведомстве подчеркнули, что подобные ложные обвинения направлены на отвлечение внимания от происходящего геноцида в Газе и не смогут ослабить поддержку Палестины со стороны Турции.