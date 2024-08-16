16 августа посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в Министерство иностранных дел России. Ей был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании RAI, которая проникла на территорию Российской Федерации для освещения операции ВСУ в Курской области.

В МИД России подчеркнули, что итальянские журналисты «грубо нарушили российское законодательство и нормы журналистской этики».

Также было отмечено, что совершенные итальянскими гражданами действия подпадают под статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время российские ведомства предпринимают необходимые шаги для установления обстоятельств правовой оценки действий сотрудников RAI.

Украинская армия вошла на территорию Курской области 6 августа, и с тех пор в регионе продолжаются бои. ВСУ заявляет о контроле над десятками населенных пунктов, включая райцентр Суджа.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из Курской области эвакуировано более 120 тыс. человек.

Ранее Украина создала первую военную комендатуру в Курской области - на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом в ходе заседания ставки президенту Украины Владимиру Зеленскому отчитался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Руководителем комендатуры назначен генерал-майор Эдуард Москалев.