Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел первый контакт на высоком уровне с новым руководством Бангладеш. В пятницу состоялся телефонный разговор между Моди и главой переходного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом, который вступил в должность 8 августа после падения правительства Шейх Хасины.

Моди выразил поддержку новому руководству страны в социальной сети X. «Подтвердил поддержку Индией демократической, стабильной, мирной и прогрессивной Бангладеш. Он (Юнус) заверил в защите, безопасности и охране индуистов и всех меньшинств в Бангладеш», — написал Моди.

Переговоры произошли на фоне значительных политических изменений в Бангладеш. После длительных протестов, начавшихся с требований реформ квот на государственные рабочие места, правительство Шейх Хасины пало. Бывший премьер-министр бежала в Нью-Дели. В ходе протестов погибло около 580 человек.

Примечательно, что ранее индийские чиновники якобы лоббировали США с целью смягчить критику правительства Хасины. «На ряде встреч индийские чиновники потребовали, чтобы Соединенные Штаты смягчили свою продемократическую риторику», — сообщала газета The Washington Post.

До этого Хасина обвинила Вашингтон в падении ее правительства, утверждая, что отказалась принять требования США. Однако Вашингтон отрицает какую-либо роль в протестах.

Помимо Индии, поддержку новому правительству Бангладеш выразила Малайзия. Премьер-министр Анвар Ибрагим ранее пообещал поддержку Куала-Лумпура временному правительству во главе с Юнусом, состав которого недавно был расширен до 21 члена.