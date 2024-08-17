Министерство иностранных дел России заявило, что Украина использовала американские ракеты, вероятно американские HIMARS, для уничтожения моста через реку Сейм в Курской области, в результате чего погибли волонтеры, пытавшиеся эвакуировать мирных жителей.

«В частности, впервые по гражданским объектам на территории Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими HIMARS», — заявила в пятницу вечером в мессенджере Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, она отметила, что в результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен. По ее словам, при атаке погибли волонтеры, которые помогали эвакуируемому мирному населению. «Как отмечали ранее, все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание», — заверила Захарова.

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил в пятницу, что украинские силы продвинулись на 1-3 километра на некоторых участках в Курской области спустя 11 дней с начала боевых действий на территории России.

Киев утверждает, что с 6 августа взял под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 квадратных километров в регионе.

Россия обвиняет Запад в поддержке и поощрении первого наземного наступления Украины на российскую территорию с окончания Второй мировой войны и заверяет, что «террористическое вторжение» Киева не изменит хода войны.

Соединенные Штаты, заявившие, что не могут позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну, начатую в феврале 2022 года, пока считают неожиданное вторжение защитным шагом, оправдывающим использование американского оружия, заявили официальные лица в Вашингтоне.

Один российский источник сообщил Reuters, что украинское наступление может усилить позиции ястребов в Москве, выступающих за более масштабную войну, но выбор Путина может оказаться нелегким.

Россия представляла крупнейшую за семь десятилетий войну в Европе как ограниченную «специальную военную операцию», которая, по замыслу, не должна нарушать повседневную жизнь россиян, и одновременно как историческую борьбу с Западом, якобы пренебрегающим интересами Москвы и стремящимся расчленить Россию.

Влиятельный помощник президента России Владимира Путина Николай Патрушев заявил в пятницу, что Запад и возглавляемый США альянс НАТО помогли спланировать неожиданную атаку Украины на Курскую область России, что Вашингтон категорически отрицает.

Молниеносное вторжение, крупнейшее на территорию России иностранной державы со времен Второй мировой войны, началось 6 августа, когда тысячи украинских войск пересекли западную границу России, что стало серьезной неожиданностью для вооруженных сил и руководства России.