Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели по меньшей мере 10 человек, в том числе двух детей, в результате израильского авиаудара по южному Ливану. Еще пятеро получили ранения. Атака была нанесена по промышленной зоне вблизи города Набатия. Предположительно, все жертвы - граждане Сирии. Израильские военные заявили, что целью удара был склад оружия «Хезболлы».

С начала приграничного конфликта в октябре, совпавшего с началом войны Израиля в Газе, в результате израильских атак на Ливан погибло около 550 человек. Несмотря на заявления Израиля о том, что целью его ударов являются объекты и члены «Хезболлы» и союзных группировок, среди жертв авиаударов есть десятки мирных жителей.

Ситуация в регионе остается напряженной. «Хезболла» обещает ответить на убийство Израилем своего высокопоставленного командира Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. Иран также заявил о намерении отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ответственность за которое ХАМАС и Революционная гвардия Ирана возложили на Израиль.

Несмотря на дипломатические усилия США, Франции, Египта и Катара, направленные на снижение напряженности, «Хезболла» заявила о готовности ответить на действия Израиля независимо от исхода переговоров о прекращении огня в Газе, проходящих в Дохе.

Посланник США Амос Хохштейн, посетивший Ливан на этой неделе, подчеркнул важность использования «окна для дипломатических действий» для прекращения конфликта, выразив опасения, что эскалация может выйти «из-под контроля».