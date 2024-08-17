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Израильский авиаудар: есть жертвы в Ливане
Израиль ударил по югу Ливана: 10 погибших, включая детей. Напряженность в регионе продолжает расти, несмотря на дипломатические усилия
Израильский авиаудар: есть жертвы в Ливане
Последствия израильского удара по югу Ливана / Фото: Reuters / Others
17 августа 2024 г.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели по меньшей мере 10 человек, в том числе двух детей, в результате израильского авиаудара по южному Ливану. Еще пятеро получили ранения. Атака была нанесена по промышленной зоне вблизи города Набатия. Предположительно, все жертвы - граждане Сирии. Израильские военные заявили, что целью удара был склад оружия «Хезболлы».

С начала приграничного конфликта в октябре, совпавшего с началом войны Израиля в Газе, в результате израильских атак на Ливан погибло около 550 человек. Несмотря на заявления Израиля о том, что целью его ударов являются объекты и члены «Хезболлы» и союзных группировок, среди жертв авиаударов есть десятки мирных жителей.

Ситуация в регионе остается напряженной. «Хезболла» обещает ответить на убийство Израилем своего высокопоставленного командира Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. Иран также заявил о намерении отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ответственность за которое ХАМАС и Революционная гвардия Ирана возложили на Израиль.

Несмотря на дипломатические усилия США, Франции, Египта и Катара, направленные на снижение напряженности, «Хезболла» заявила о готовности ответить на действия Израиля независимо от исхода переговоров о прекращении огня в Газе, проходящих в Дохе.

Посланник США Амос Хохштейн, посетивший Ливан на этой неделе, подчеркнул важность использования «окна для дипломатических действий» для прекращения конфликта, выразив опасения, что эскалация может выйти «из-под контроля».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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