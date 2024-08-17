Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, заблокировала аккаунты иранской группы Storm-2035 за использование искусственного интеллекта для создания контента, направленного на влияние на президентские выборы в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проведенное OpenAI расследование.

Согласно отчету компании, группа использовала ChatGPT для создания статей и комментариев на темы выборов в США, конфликта в секторе Газа и участия Израиля в Олимпийских играх. Этот контент распространялся через социальные сети и различные веб-сайты.

OpenAI отмечает, что операция, по-видимому, не достигла значительного охвата аудитории, так как большинство публикаций имело мало или вовсе не имело отметок «Нравится», «Поделиться» или комментариев.

Событие происходит на фоне приближающихся президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября 2024 года. Ранее Управление директора национальной разведки США (ODNI) сообщало о попытках России, Китая и Ирана привлечь американцев для распространения пропаганды в преддверии выборов.

Microsoft в августе также сообщала о деятельности иранской сети Storm-2035, состоящей из четырех веб-сайтов, маскирующихся под новостные агентства. По данным компании, группа активно взаимодействовала с американскими избирателями противоположных политических взглядов, используя «поляризующие сообщения» по различным вопросам.

Эти события подчеркивают растущую обеспокоенность по поводу этики в сфере искусственного интеллекта и использования ИИ и социальных медиа для влияния на политические процессы.