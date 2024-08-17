Россия и Украина планировали провести секретные мирные переговоры в Дохе (Катар) в этом месяце. Однако эти планы были нарушены из-за военной операции ВСУ в Курской области. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно собеседникам издания, на переговорах планировалось обсудить всеобъемлющее соглашение о прекращении конфликта и договориться о взаимном отказе от атак на энергообъекты в течение двух месяцев. Один из источников WP сообщил: «Россия не отменила переговоры, они сказали: «Дайте нам время».

Администрация президента Украины подтвердила WP факт планировавшегося саммита в Дохе, но указала, что он был отложен «из-за ситуации на Ближнем Востоке». Вместо этого 22 августа состоится видеоконференция.

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа и продолжается уже одиннадцатый день. По данным украинской стороны, с начала операции под контроль были взяты 82 населенных пункта на площади 1150 квадратных километров.

Ранее обе стороны заявляли о готовности к мирным переговорам, но выдвигали различные условия. После начала наступления ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Кремль и Белый дом отказались комментировать информацию о сорванных переговорах.