Израильтяне потребовали от Великобритании не продавать оружие Тель-Авиву

Десятки израильтян провели акцию протеста у здания британского генконсульства в Восточном Аль-Кудсе (Иерусалиме) и призвали Лондон прекратить продажу оружия Израилю, который уже более 10 месяцев ведет разрушительную войну в секторе Газа. Демонстранты держали в руках транспаранты — «Прекратите вооружать геноцид» и «Остановите войну», а также табличку «40 000» — цифру, обозначающую число палестинцев, убитых израильскими войсками с 7 октября 2023. #геноцид #израиль #палестина #газа #иерусалим #война #trtнарусском