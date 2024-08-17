ПОЛИТИКА
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Израильтяне потребовали от Великобритании не продавать оружие Тель-Авиву
Десятки израильтян провели акцию протеста у здания британского генконсульства в Восточном Аль-Кудсе (Иерусалиме) и призвали Лондон прекратить продажу оружия Израилю, который уже более 10 месяцев ведет разрушительную войну в секторе Газа. Демонстранты держали в руках транспаранты — «Прекратите вооружать геноцид» и «Остановите войну», а также табличку «40 000» — цифру, обозначающую число палестинцев, убитых израильскими войсками с 7 октября 2023. #геноцид #израиль #палестина #газа #иерусалим #война #trtнарусском
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17 августа 2024 г.
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