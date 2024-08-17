Главный дипломат Китая Ван И на неформальной встрече министров иностранных дел Китая, Лаоса, Таиланда и Мьянмы в Чиангмае (Таиланд) обозначил позицию Пекина по ситуации в Мьянме. Он особо подчеркнул три ключевых принципа в отношении страны, охваченной гражданской войной.

«Нынешняя ситуация в Мьянме остается поводом для беспокойства, и есть три красные линии, которых следует придерживаться: Мьянма не должна подвергаться гражданским раздорам, не должна отделяться от семьи АСЕАН и нельзя допускать проникновения и вмешательства внешних сил», — заявил Ван И.

Ван И также отметил особую роль соседних стран в понимании ситуации в Мьянме. «Никто не хочет восстановления стабильности и развития Мьянмы больше, чем ее соседи», — заверил И.

Эта встреча последовала за переговорами Ван И с главой военной хунты Мьянмы, генералом Мин Аун Хлайном, где Китай выразил поддержку усилиям по политическому примирению в стране.

Ситуация в Мьянме остается напряженной с февраля 2021 года, когда военные свергли демократически избранное правительство. С тех пор проведено более 2470 авиаударов, в результате которых погибло более 1300 человек. Более 2,8 млн человек в стране перемещены, и около 18 млн требуется гуманитарная помощь, согласно данным агентств ООН.

Особую тревогу вызывает судьба народности рохинья, которая долгое время подвергалась преследованиям в стране с преимущественно буддийским населением. В 2017 году более 730 000 рохинджа бежали из страны после военных репрессий, которые ООН охарактеризовала как геноцид. С 2021 года, когда военные захватили власть, свергнув демократически избранное правительство, ситуация в стране еще больше обострилась.

Недавние события включают нападения на рохинья на границе с Бангладеш, в результате которых, по сообщениям, погибли сотни человек. Армия Аракана, одна из многих вооруженных групп, сражающихся против военной хунты, добилась значительных успехов на севере штата Ракхайн, что привело к массовому исходу рохинья из этого региона. Сообщается также о сожжении крупнейшего города рохинья в мае, в чем стороны обвинили друг друга.