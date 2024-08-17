В ночь на 17 августа российские военные нанесли удар по центру города Сумы. По данным МВД Украины, в результате атаки пострадали как минимум два человека.

Удар был нанесен в районе проспекта Свободы, где загорелись десять автомобилей, припаркованных рядом с многоэтажными жилыми домами. Взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады зданий.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорания и не допустили распространения огня на другие транспортные средства, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Воздушные силы ВСУ утверждают, что для этой атаки российские военные использовали крылатую ракету «Искандер-К», выпущенную из Воронежской области. Помимо этого, Украину атаковали 14 ударных дронов типа «Шахед». По данным ВСУ, все беспилотники были успешно сбиты.

Кроме того, областная администрация заявила, что за ночь российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Силы ПВО также работали в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.