ПОЛИТИКА
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Дональд Трамп вновь заявляет о своей поддержке Израиля
«Когда я вернусь в Овальный кабинет, я буду поддерживать право Израиля на победу в войне с терроризмом». 15 августа на мероприятии в гольф-клубе Bedminster в Нью-Джерси бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил свою твердую поддержку Израиля, обращаясь к еврейским донорам и сторонникам. #трамп #израиль #палестина #белыйдом #сша #президентсша #trtнарусском
ывап / Others
18 августа 2024 г.
Истории
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