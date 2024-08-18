Дональд Трамп вновь заявляет о своей поддержке Израиля

«Когда я вернусь в Овальный кабинет, я буду поддерживать право Израиля на победу в войне с терроризмом». 15 августа на мероприятии в гольф-клубе Bedminster в Нью-Джерси бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил свою твердую поддержку Израиля, обращаясь к еврейским донорам и сторонникам. #трамп #израиль #палестина #белыйдом #сша #президентсша #trtнарусском