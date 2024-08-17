Президент США Джо Байден в пятницу выразил осторожный оптимизм относительно заключения соглашения о прекращении огня в Газе. Он сообщил журналистам, что переговоры продолжаются, и он считает, что есть шанс на успех.

«Еще несколько вопросов, и я думаю, у нас есть шанс», — сказал Байден.

На вопрос о том, когда начнется прекращение огня, Байден ответил: «Это еще предстоит решить».

Ранее Байден подчеркнул, что никто на Ближнем Востоке «не должен предпринимать действий, которые подрывают этот процесс».

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Израиль в субботу, чтобы продолжить усилия по заключению соглашения о прекращении огня, которое включает обмен пленниками.

Ранее США, Египет и Катар объявили о представлении Израилю и ХАМАС так называемого «промежуточного предложения», направленного на дальнейшее сокращение «оставшихся разногласий и быстрое осуществление сделки».

В совместном заявлении США, Египта и Катара говорится, что переговоры, которые прошли в столице Катара были «серьезными и конструктивными» и проходили «в позитивной атмосфере».

Посредники не раскрыли деталей нового предложения, но отметили, что оно «соответствует принципам, изложенным президентом Байденом 31 мая 2024 года, и резолюции Совета Безопасности ООН № 2735».

Резолюция 2735 Совета Безопасности приветствовала предложение, выдвинутое Байденом.

В заявлении также отмечено, что высокопоставленные официальные лица из трех стран вновь соберутся в Каире до конца следующей недели с целью завершить сделку на предложенных условиях.

В переговорах приняли участие директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, глава египетской разведки Аббас Камель и директор израильского Моссада Давид Барнеа.

Согласно сообщениям СМИ, ХАМАС отказался участвовать в последних обсуждениях, требуя, чтобы Тель-Авив придерживался соглашений, достигнутых в июле.