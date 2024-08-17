Россия готова немедленно принять «жесткие ответные меры» в случае, если Киев попытается создать катастрофу с радиоактивным заражением в европейской части континента. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

В Минобороны также отметили, что поступающая по независимым каналам информация о якобы подготовке Киевом удара по Курской АЭС воспринимается с должной серьезностью.

«Цeлью дaнной провoкации являeтся обвинeние Рoссийской Федeрации в «сaмообстреле» стaнции для сoздания основaний нaнесения удaров по объектaм aтомной энeргетики Укрaины», - отметили в Минобороны РФ.

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа и продолжается уже одиннадцатый день. По данным украинской стороны, с начала операции под контроль были взяты 82 населенных пункта на площади 1150 квадратных километров.

Ранее обе стороны заявляли о готовности к мирным переговорам, но выдвигали различные условия. После начала наступления ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Газета The Washington Post сообщила, что наступление Украины в Курской области сорвало переговоры между РФ и Украиной, которые должны были состояться в Дохе. В Украине и России информацию официально не комментировали.