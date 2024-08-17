США отвергли предложение Израиля о создании механизма инспекции на перекрестке Нецарим в центральной части Газы. Этот механизм предполагал проверку лиц, возвращающихся в северную часть сектора в рамках возможного соглашения о прекращении огня и обмене пленниками.

По данным израильского канала 12, «существенные препятствия» продолжают мешать достижению соглашения.

Сообщается, что Израиль настаивает на сохранении своего присутствия в Филадельфийском коридоре на границе Газы и Египта, а также на перекрестке Нецарим, который разделяет северную и южную части сектора Газа.

«Американцы ясно дали понять Израилю, что они не примут это условие, и что этот вариант не рассматривается», — говорится в репортаже.

Канал также сообщил, что «американцы надеются провести еще один саммит в конце следующей недели для окончательного согласования деталей сделки».

Ранее США, Египет и Катар объявили о представлении Израилю и ХАМАС так называемого «промежуточного предложения», направленного на дальнейшее сокращение «оставшихся разногласий и быстрое осуществление сделки».

В заявлении также отмечено, что высокопоставленные официальные лица из трех стран вновь соберутся в Каире до конца следующей недели с целью завершить сделку на предложенных условиях.

В переговорах приняли участие директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, глава египетской разведки Аббас Камель и директор израильского Моссада Давид Барнеа.

Согласно сообщениям СМИ, ХАМАС отказался участвовать в последних обсуждениях, требуя, чтобы Тель-Авив придерживался соглашений, достигнутых в июле.