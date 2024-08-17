Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к немедленному прекращению огня в секторе Газа. В телефонном разговоре Моди подчеркнул необходимость деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы обсудили текущую ситуацию в Западной Азии. Я подчеркнул необходимость деэскалации и вновь призвал к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и продолжению гуманитарной помощи», — заявил индийский премьер-министр.

В Индии Ближний Восток традиционно называют Западной Азией.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС, при содействии Катара, США и Египта, продолжаются в Дохе. Ожидается, что официальные лица вновь соберутся в Каире до конца следующей недели, чтобы достичь соглашения по завершению войны в Газе.

В переговорах приняли участие директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, глава египетской разведки Аббас Камель и директор израильского Моссада Давид Барнеа.

Согласно сообщениям СМИ, ХАМАС отказался участвовать в последних обсуждениях, требуя, чтобы Тель-Авив придерживался соглашений, достигнутых в июле.