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Моди призвал Израиль остановиться
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал израильского лидера Биньямина Нетаньяху к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта в секторе Газа
Моди призвал Израиль остановиться
Фото: Reuters / Reuters
17 августа 2024 г.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к немедленному прекращению огня в секторе Газа. В телефонном разговоре Моди подчеркнул необходимость деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы обсудили текущую ситуацию в Западной Азии. Я подчеркнул необходимость деэскалации и вновь призвал к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и продолжению гуманитарной помощи», — заявил индийский премьер-министр.

В Индии Ближний Восток традиционно называют Западной Азией.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС, при содействии Катара, США и Египта, продолжаются в Дохе. Ожидается, что официальные лица вновь соберутся в Каире до конца следующей недели, чтобы достичь соглашения по завершению войны в Газе.

В переговорах приняли участие директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, глава египетской разведки Аббас Камель и директор израильского Моссада Давид Барнеа.

Согласно сообщениям СМИ, ХАМАС отказался участвовать в последних обсуждениях, требуя, чтобы Тель-Авив придерживался соглашений, достигнутых в июле.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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