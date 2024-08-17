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Украина говорит: «укрепляемся», РФ – «уничтожаем»
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому об укреплении украинских позиций на курском направлении, в то время как Минобороны России сообщает о значительных потерях противника
Украина говорит: «укрепляемся», РФ – «уничтожаем»
Фото: Reuters / Reuters
17 августа 2024 г.

17 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил президенту Владимиру Зеленскому об укреплении позиций украинских сил на курском направлении. По словам Зеленского, ситуация на Торецком и Покровском направлениях также остается под контролем.

Зеленский отметил, что операция в Курской области продолжается, выразив благодарность украинским солдатам и командирам за захват российских военных, что, по его словам, приближает освобождение украинских пленных и гражданских.

В то же время российские военные заявили о продолжении активных боевых действий на курском направлении. По данным Минобороны России, в лесных массивах ведется поиск и уничтожение украинских мобильных групп, которые пытались проникнуть на территорию России.

Российская сторона сообщает, что на курском направлении были отражены атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное. По данным Минобороны РФ авиация и артиллерия нанесли значительные потери ВСУ, уничтожив танк и 11 боевых бронированных машин.

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа и продолжается уже одиннадцатый день. По данным украинской стороны, с начала операции под контроль были взяты 82 населенных пункта на площади 1150 квадратных километров.

Ранее обе стороны заявляли о готовности к мирным переговорам, но выдвигали различные условия. После начала наступления ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Газета The Washington Post сообщила, что наступление Украины в Курской области сорвало переговоры между РФ и Украиной, которые должны были состояться в Дохе. В Украине и России информацию официально не комментировали.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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