После принятия нового бюджетного плана правительство Германии решило не выделять дополнительные средства для помощи Украине по экономическим причинам. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на документы и источники.

Согласно этим данным, уже одобренные поставки оружия будут выполнены, но на новые заказы разрешения не будет. Министр финансов Германии Кристиан Линднер 5 августа направил письмо министру обороны Борису Писториусу и министру иностранных дел Анналене Бербок, в котором заявил, что новая помощь может быть предоставлена только при наличии гарантированного финансирования в бюджетных планах на текущий и будущие годы, с обязательным соблюдением строгих бюджетных ограничений.

Уже введена блокировка выделения средств из бюджета на новые закупки для Украины. Это может означать, что обещанная ранее поставка системы ПВО типа IRIS-T не будет профинансирована.

Ограничения подтвердил и бюджетный эксперт Бундестага от оппозиционной партии ХДС Инго Гэдехенс, отметив, что финансовая и военная поддержка Украины со стороны коалиционного правительства Олафа Шольца заморожена.

Несмотря на это, министр финансов Линднер не ожидает немедленного прекращения поставок оружия Украине. Он также отметил, что финансирование может быть обеспечено за счет прибыли от замороженных активов России.

По данным правительства США, в западных странах заморожено около 280 млрд долларов, из которых 210 млрд находятся в Евросоюзе. На саммите G7 в июне было принято решение выделить Украине кредиты на сумму 50 млрд долларов за счет прибыли от этих замороженных активов.

Хотя сроки полного выполнения этого решения пока не ясны, ЕС уже перевел Украине первый транш в размере полутора миллиардов евро в июле.