Суд в Казахстане принял решение заменить оставшуюся часть наказания Кайрату Сатыбалды, племяннику бывшего президента Нурсултана Назарбаева, на ограничение свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов Восточно-Казахстанской области.

Сатыбалды отбывал наказание в колонии общего режима № 22 в Усть-Каменогорске, и неотбытая часть его срока составляет более трех лет и трех месяцев. Осужденный сам подал ходатайство о замене наказания на более мягкий вид, указав, что выполнил все требования законодательства для этого.

Суд обосновал свое решение тем, что Сатыбалды отбыл не менее одной трети срока, полностью возместил причиненный ущерб и положительно характеризуется администрацией колонии. Он активно участвовал в воспитательных мероприятиях и состоял в добровольной организации осужденных.

Одновременно с сообщением о замене наказания в казахстанских СМИ появилось видео, на котором Сатыбалды публично просит прощения, в том числе у президента Касым-Жомарта Токаева.

Ранее государственные органы сообщали, что Сатыбалды вернул государству активы, незаконно приобретенные в ходе хищений. По данным агентства по противодействию коррупции, он вернул административные здания, драгоценности, недвижимость, люксовые автомобили, доли в компаниях и денежные средства. Общая сумма возвращенных активов составила примерно 1,6 млрд долларов.

Кайрат Сатыбалды, старший племянник Нурсултана Назарбаева и один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan, был задержан в марте 2022 года. В сентябре того же года суд приговорил его к шести годам лишения свободы за хищение в особо крупном размере в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС», а также запретил ему занимать государственные должности в течение 10 лет.