Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональные и глобальные события.

В ходе беседы Алиев выразил свою солидарность в связи с лесными пожарами, которые охватили Турцию, и заверил, что Азербайджан готов оказать любую необходимую поддержку. В рамках этой помощи Алиев сообщил, что Азербайджан направил в Турцию пожарный самолет для участия в тушении пожаров.

В свою очередь, турецкий лидер поблагодарил азербайджанский народ за поддержку и отметил, что братские отношения между Турцией и Азербайджаном становятся еще крепче в такие трудные моменты.