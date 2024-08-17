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Президент Эрдоган поблагодарил Алиева за помощь в борьбе с пожарами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения и меры по борьбе с лесными пожарами
Президент Эрдоган поблагодарил Алиева за помощь в борьбе с пожарами
Фото: AA / AA
17 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональные и глобальные события.

В ходе беседы Алиев выразил свою солидарность в связи с лесными пожарами, которые охватили Турцию, и заверил, что Азербайджан готов оказать любую необходимую поддержку. В рамках этой помощи Алиев сообщил, что Азербайджан направил в Турцию пожарный самолет для участия в тушении пожаров.

В свою очередь, турецкий лидер поблагодарил азербайджанский народ за поддержку и отметил, что братские отношения между Турцией и Азербайджаном становятся еще крепче в такие трудные моменты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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