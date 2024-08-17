В субботу «Хезболла» нанесла массированный ракетный удар по кибуцу Айелет Хашахар, расположенному примерно в 10 км от границы с Ливаном. Этот обстрел стал ответом на израильский авиаудар, который, по данным Министерства здравоохранения Ливана, привел к гибели 10 человек, среди которых была женщина с двумя детьми, и ранению пятерых.

Израильская армия заявила, что удар был нанесен по складу оружия «Хезболлы» в районе Вади аль-Кфур в провинции Набатия.

Кроме того, в субботу израильский дрон нанес удар по мотоциклу в районе Кадмус к востоку от Тира на юге Ливана. В результате удара один человек погиб.

С начала приграничного конфликта в октябре, совпавшего с началом войны Израиля в Газе, в результате израильских атак на Ливан погибло около 550 человек. Несмотря на заявления Израиля о том, что целью его ударов являются объекты и члены «Хезболлы» и союзных группировок, среди жертв авиаударов есть десятки мирных жителей.

Ситуация в регионе остается напряженной. «Хезболла» обещает ответить на убийство Израилем своего высокопоставленного командира Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. Иран также заявил о намерении отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ответственность за которое ХАМАС и Революционная гвардия Ирана возложили на Израиль.

Несмотря на дипломатические усилия США, Франции, Египта и Катара, направленные на снижение напряженности, «Хезболла» заявила о готовности ответить на действия Израиля независимо от исхода переговоров о прекращении огня в Газе, проходящих в Дохе.