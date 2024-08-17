17 августа в Ливане остановилась последняя работающая электростанция, обеспечивавшая страну электроэнергией. Об этом сообщила ливанская энергетическая корпорация Électricité du Liban, передает Jerusalem Post.

Причиной остановки стала нехватка топлива, что привело к прекращению подачи электроэнергии по всей стране. Без света остались крупные города и важные инфраструктурные объекты, включая аэропорт Бейрута, морской порт, водяные насосы и канализационные системы. Власти уже призвали жителей «максимально экономить воду» в связи с ожидаемым сокращением водоснабжения.

Électricité du Liban, контролирующая 90% производства электроэнергии в стране, обещала возобновить работу электростанций, как только поступит новое топливо. По информации правительства, следующая партия топлива ожидается 20 августа.

Проблемы с генерацией электроэнергии в Ливане продолжаются не первый год. Почти ровно год назад, в августе 2023 года, страна также столкнулась с полной остановкой электроснабжения, когда две электростанции прекратили работу из-за неуплаты долгов компании-оператору.

С начала приграничного конфликта в октябре, совпавшего с началом войны Израиля в Газе, в результате израильских атак на Ливан погибло около 550 человек. Несмотря на заявления Израиля о том, что целью его ударов являются объекты и члены «Хезболлы» и союзных группировок, среди жертв авиаударов есть десятки мирных жителей.