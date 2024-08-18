В субботу в результате израильского авиаудара в Газе погибло как минимум 18 человек, все из одной семьи. Это произошло на фоне выраженного оптимизма посредников относительно возможного соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС после 10 месяцев войны.

США, Египет и Катар после двух дней переговоров заявили о представлении предложения по устранению разногласий. Ожидается, что детали реализации будут проработаны на следующей неделе в Каире.

Среди погибших в результате авиаудара - Сами Джавад аль-Эджла, оптовик, координировавший с израильскими военными поставки продовольствия в Газу, его две жены, 11 детей и другие родственники. Сосед погибших, Абу Ахмед, отметил: «Он был мирным человеком».

Израильские военные заявили, что нанесли удар по «террористической инфраструктуре» в центральной части Газы, откуда якобы велись ракетные обстрелы Израиля.

Министерство здравоохранения Газы сообщает о 40 074 погибших палестинцах с начала израильского вторжения в эксклав.

Посреднические усилия направлены на освобождение израильских заложников, прекращение боевых действий и снижение региональной напряженности. Как передает Associated Press, представитель израильской стороны выразил «осторожный оптимизм в отношении возможности продвижения к соглашению».

ХАМАС, однако, выразил сомнения в близости соглашения, заявив о значительных расхождениях с предыдущими предложениями.

На фоне продолжающихся боевых действий тысячи израильтян вышли на демонстрацию против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, требуя заключения немедленного соглашения о прекращении огня. Один из протестующих, Ури Алума, заявил: «Нам нужно прекращение огня и для нашей безопасности, потому что армия не способна воевать так много месяцев».

Ситуация остается напряженной, а переговоры с участием посредников продолжаются в попытке найти решение разрушительного конфликта.