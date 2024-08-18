Украинские силы продолжают наступление в Курской области России, в то время как Россия не прекращает атаки на украинские города. В четверг украинские войска заявили о захвате города Суджа, расположенного в 10 км от границы.

Это крупнейший населенный пункт, занятый украинскими силами с начала наступления на Курскую область 6 августа. Украинская армия нанесла удары по двум мостам через реку Сейм в Глушковском районе. По утверждениям российской стороны, для ударов по мостам были применены американские ракетные системы HIMARS.

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила уничтожение одного из мостов. Российские военкоры также сообщили, что ВСУ разрушили мост в районе села Званное в Глушковском районе. По мнению военного блогера Юрия Котенока, сооружение, как и первый мост, было атаковано ракетами из РСЗО HIMARS.

Российские военные блогеры отмечают, что разрушение мостов затруднит снабжение российских сил. «Таким образом, в Глушковском районе остался единственный мост в селе Карыж», — сообщает «Военный осведомитель». Telegram-канал предположил, что, если последний мост будет уничтожен, снабжать российскую группировку в районе придется при помощи понтонов и лодок.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что «давление на Курском направлении пока не ослабевает». «На основных участках рваного фронта ситуация стабилизировалась. Но есть районы, где противник продолжает пытаться расширить свой плацдарм», — написал он в своем Telegram-канале.

Тем временем Россия продолжает обстрелы украинских городов. В Сумах в результате удара крылатой ракетой «Искандер-К» и авиабомбой пострадали два человека, повреждены здания и автомобили. Украинские ВВС сообщили о перехвате 14 российских беспилотников за ночь.

По данным МЧС России, из Курской области эвакуировано более 120 000 мирных жителей. Около 10 000 из них, включая 3 000 детей, размещены в 171 центре временного проживания по всей стране.

Наступление Украины стало шоком для многих жителей Курской области, граничащей с Украиной. «Никто не ожидал, что такой конфликт вообще возможен в Курской области, — рассказал член местной оппозиционной партии «Яблоко» Ян Фурцев. — Поэтому здесь такая неразбериха и паника. Прибывают граждане из прифронтовых районов, и они напуганы, очень напуганы».

Украинские силы также захватили в плен ряд российских военнослужащих. Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских солдат за пополнение «обменного фонда» для возвращения украинских военнопленных.

Западные военные аналитики оценивают численность украинской группировки в Курской области в 10 000 человек. Операция отличается масштабом, скоростью и продолжительностью пребывания украинских сил на российской территории.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.