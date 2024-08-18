МИД КНДР выступил с решительным осуждением действий Украины в Курской области, назвав их агрессией и терроризмом.

«МИД КНДР решительно осуждает вооруженное нападение на российскую территорию, осуществляемое марионеточной кликой [президента Украины Владимира] Зеленского при помощи и координации США и Запада, как серьезное нарушение территориальной целостности суверенного государства, осуждает убийства мирного населения как акт агрессии и терроризма», — заявил официальный представитель ведомства через Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне посчитали действия ВСУ признаком «агонии» и попыткой дестабилизировать российское общество. Дипломат также выразил уверенность в предстоящем разгроме Украины и «стратегическом поражении США и Запада».

КНДР также заявила о поддержке России «в их священной войне для защиты интересов безопасности и суверенитета».

Ранее Сирия также выразила поддержку России, осудив «подозрительное молчание» международного сообщества относительно ситуации в Курской области.

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа. По данным украинской стороны, под их контроль перешли 82 населенных пункта на площади 1150 квадратных километров. Врио губернатора Курской области сообщил о 28 населенных пунктах под контролем украинских сил.