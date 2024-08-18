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Эпидемия холеры в Судане
На фоне продолжающегося внутреннего конфликта и гуманитарного кризиса страна столкнулась с новым бедствием. Власти призывают к срочной международной помощи
Эпидемия холеры в Судане
Фото: Reuters / Others
18 августа 2024 г.

Министр здравоохранения Судана Хайтам Ибрагим объявил о вспышке эпидемии холеры в стране после нескольких недель сильных дождей. «Мы объявляем эпидемию холеры из-за погодных условий и загрязнения питьевой воды», — заявил он в видеообращении.

Решение было принято совместно с властями штата Кассала, агентствами ООН и экспертами после обнаружения вируса холеры в лаборатории общественного здравоохранения.

Эпидемия усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране, где с апреля 2023 года продолжается конфликт между суданской армией и Силами быстрой поддержки (RSF). Более 25 млн человек столкнулись с острым голодом, а в лагере для перемещенных лиц в Дарфуре объявлен голод.

15 августа правительство Судана открыло главный пограничный пункт Адре на границе с Чадом для получения гуманитарной помощи. Однако ситуация остается критической. Международная организация по миграции заявила, что Судан находится в «катастрофической критической точке» из-за голода и наводнений.

Власти обратились за немедленной и срочной международной помощью. К тому же тысячи людей были перемещены из-за наводнений, что привело к росту заболеваемости, особенно среди детей.

По данным ВОЗ, на 28 июля в 26 странах было зарегистрировано 307 433 случая холеры и 2 326 смертей. Более 10 млн человек были перемещены в результате боевых действий в Судане.

Мирные переговоры продолжаются в Швейцарии, но пока безуспешно. Предыдущие переговоры в Саудовской Аравии не привели к соглашению.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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