ПОЛИТИКА
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На выборах в США победит Израиль?
Мириам Адельсон, крупный спонсор республиканцев, пообещала выделить более 100 миллионов долларов на поддержку Дональда Трампа. Однако мощное израильское лобби тратит миллионы не только на республиканскую кампанию, но и на демократов, гарантируя Израилю безоговорочную победу на выборах в США. #США #лобби #поддержка #Трамп #Харрис #выборы #республиканцы #демократы #Адельсон #Израиль
На выборах в США победит Израиль? / Others
18 августа 2024 г.
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