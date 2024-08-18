На выборах в США победит Израиль?

Мириам Адельсон, крупный спонсор республиканцев, пообещала выделить более 100 миллионов долларов на поддержку Дональда Трампа. Однако мощное израильское лобби тратит миллионы не только на республиканскую кампанию, но и на демократов, гарантируя Израилю безоговорочную победу на выборах в США. #США #лобби #поддержка #Трамп #Харрис #выборы #республиканцы #демократы #Адельсон #Израиль