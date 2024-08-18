В российском внешнеполитическом ведомстве опровергли сообщения западных СМИ о том, что атака ВСУ на Курскую область якобы сорвала непрямые переговоры между Украиной и Россией в Катаре, посвященные вопросам безопасности критической инфраструктуры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется». По ее словам, «никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего».

Захарова также подчеркнула, что угрозу безопасности таких объектов, как Запорожская и Курская АЭС, создают исключительно действия ВСУ при поддержке США и других западных стран.

Кроме того, она отметила, что у Киева были «неоднократные возможности для переговорного решения кризиса». Последняя такая возможность появилась в июне этого года, когда президент России Владимир Путин предложил «мирную инициативу, открывавшую перспективу для прекращения огня и урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами».

Ранее американские газеты The Washington Post и The Wall Street Journal сообщали, что непрямые переговоры между Украиной и Россией, которые планировалось провести в августе в Дохе при посредничестве Катара, были отложены на неопределенный срок из-за наступления украинских войск в Курской области. Официальные лица, близкие к переговорам, заявили, что во время этих встреч стороны собирались обсудить соглашение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, что могло бы привести к частичному прекращению огня и, возможно, к более широкому мирному соглашению в будущем.

Однако, по словам анонимных дипломатов, после начала наступления ВСУ в Курской области российская делегация отложила встречу, обвинив Киев в «эскалации». Российская сторона не отменяла переговоры, но запросила дополнительное время. Тем не менее после событий в Курской области российские представители якобы отказались от участия во встрече.