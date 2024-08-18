Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения находился в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, с очагом на глубине 46 км под морским дном.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в отдельных районах, включая Петропавловск-Камчатский, Вилюйский городской округ, а также Елизовский и Усть-Камчатский районы, подземные толчки ощущались с силой до 7 баллов. Пострадавших не зафиксировано, но в домах раскачивалась мебель, падали предметы, включались сигнализации припаркованных автомобилей. Жители сообщают о трещинах в жилых домах. В социальных сетях публикуются фотографии последствий землетрясения.

Землетрясение произошло в 7:10 утра по местному времени.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 9 км над уровнем моря. В поселке Усть-Камчатск зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла.

Неделю назад на юго-западе Японии в районе острова Кюсю было зафиксировано землетрясение такой же магнитуды — 7,1 балла. После этого была объявлена угроза цунами. Никаких признаков серьезного ущерба не обнаружено.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщил журналистам, что сообщений об аномалиях на атомных электростанциях после землетрясения не поступало. Эпицентр подземных толчков находился возле префектуры Миядзаки, с очагом на глубине 30 км под океанским дном.