Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в воскресенье вновь отверг призывы оппозиции запретить палестинцам, бегущим из Газы, въезд в страну, заявив, что подобные требования направлены на «нагнетание страха». Лидер оппозиции Питер Даттон ранее призывал прекратить миграцию из осажденного палестинского прибрежного эксклава, утверждая, что прибытие людей из зоны военных действий представляет угрозу национальной безопасности Австралии.

Албаниз, который уже критиковал Даттона за такие призывы, заявил, что риторика коалиции вызывает раскол в обществе в то время, когда руководители служб безопасности призывают к «общественной сплоченности».

«Что делает Питер Даттон? Он не обсуждает важные для австралийцев вопросы, он лишь пытается нагнетать страх», — сказал Албаниз журналистам в Сиднее.

Он также отметил, что в настоящее время границы закрыты, в том числе через пограничный переход Рафах. По данным Министерства внутренних дел, на сегодняшний день было одобрено около 2 922 виз для палестинцев, бегущих из Газы. Однако, как показали данные, 7 100 виз из палестинских территорий были отклонены.

Даттон в воскресенье вновь призвал ввести запрет на выдачу виз, пока не будут «гарантированы» процессы проверки безопасности.

«Мы не можем определить, кто есть кто, если не будут проведены тщательные проверки», — написал он в своей статье, опубликованной в воскресенье.

Комментарии Даттона вызвали критику со стороны Лейбористской партии, партии Зеленых, некоторых независимых депутатов и палестинских групп.

Тем временем Израиль, игнорируя резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня, продолжает свою жестокую атаку на Газу, начавшуюся после операции движения ХАМАС 7 октября прошлого года.

С тех пор в результате израильского наступления погибло почти 40 100 человек, в основном женщины и дети. Более 92 500 получили ранения.